Jupiler Pro League - Troisième titre pour De Ketelaere après une course poursuite derrière l'Union

(Belga) Charles De Ketelaere a célébré son troisième titre consécutif avec les Blauw & Zwart ce dimanche. Après une longue course poursuite entamée en octobre de l'année dernière, le Club Bruges s'est imposé 1-3 à l'Antwerp lors de l'avant-dernière journée et a ainsi mis fin aux ambitions de l'Union Saint-Gilloise, s'assurant le dix-huitième titre national de son l'histoire.

"Ce qui compte c'est celui qui est en tête à la fin de la course. Je dois dire que l'Union a fait une bonne saison et que tout le monde souhaitait qu'elle remporte le titre, mais nous ne pensions pas de la même manière. Nous voulions être champions", a déclaré CDK après le match pour le titre. La saison dernière, Bruges était beaucoup plus dominateur et ce n'est que tout en fin de compétition que Genk est arrivé en force. "L'année dernière, en playoffs, nous avons dû nous battre pour le titre aussi. Chaque année, il y a tellement d'équipes qui veulent gagner. Et quand vous le faites trois fois d'affilée... En plus, il y avait du monde dans le stade. C'est très beau et je vais en profiter. C'est un moment fantastique." En première mi-temps, les choses ont mal tourné pour le Club, qui a réussi à prendre le dessus après le repos dans un Bosuil en ébullition. "Nous savions que l'Antwerp nous rendrait la tâche difficile. Nous avons vu immédiatement qu'ils étaient très enthousiastes et qu'ils étaient premiers sur tout. Il est certain qu'en première mi-temps, nous avons eu du mal à cause de cela. En seconde période, nous avons marqué trois buts et dans ce genre de matches, c'est tout ce qui compte: gagner", a conclu le jeune attaquant. (Belga)