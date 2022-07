Jupiler Pro League - Un match de suspension avec sursis pour le coach des gardiens de Genk, Guy Martens

(Belga) Le Comité disciplinaire de l'Union belge de football a infligé une suspension d'un match avec sursis et une amende de 1.000 euros à Guy Martens, l'entraîneur des gardiens de Genk, à la suite de son exclusion dimanche au Club de Bruges (3-2), lors de la première journée de la Jupiler Pro League.

Lundi, le parquet fédéral avait réclamé un match de suspension effectif agrémenté d'une amende de 1.000 euros. La proposition de règlement à l'amiable a été refusée par le club limbourgeois. Après le penalty dans le temps additionnel, qui a permis au Club Bruges de s'imposer, Martens a jeté une bouteille d'eau sur le sol. "Quand il était sur le point de recevoir un carton jaune pour cela, il est rentré au vestiaire", précise le rapport. "Après plusieurs rappels, il est finalement revenu sur le terrain. À ce moment-là, nous lui avons dit que son attitude n'était pas respectueuse de l'arbitre et qu'il ne devait pas quitter le terrain en sachant pertinemment qu'il allait recevoir un carton jaune. Pour ces raisons, nous lui avons donné un carton rouge et l'avons exclu de la zone neutre." Selon la défense, Martens a quitté le terrain parce que le quatrième arbitre lui a demandé "d'aller chercher son brassard rouge". Il n'avait pas l'intention "d'éviter le carton jaune, et encore moins d'insulter non verbalement l'officiel du match". Enfin, le fait que c'était la première exclusion de sa carrière a sans doute influencé la sanction finale. (Belga)