Jupiler Pro League - Westerlo s'incline au bout d'une bataille à rebondissements contre Saint-Trond

(Belga) Samedi soir, Westerlo s'est incliné face à Saint-Trond, 2-3, à l'occasion de la 15e journée de championnat de Belgique. Dans le même temps, Courtrai et le Cercle Bruges ont partagé l'enjeu, 1-1.

Westerlo a remonté deux buts de retard pour finalement s'incliner, 2-3, contre Saint-Trond. Gianni Bruno a ouvert les hostilités: Bocat a centré vers le petit rectangle depuis son flanc gauche pour y trouver l'attaquant qui n'a plus eu qu'à conclure (0-1, 24e). Quelques instants avant le repos, Hayashi a obtenu un penalty. Bruno s'est élancé pour le convertir avec sang froid et remporter son duel face à Bolat (0-2, 45e+3). En deuxième période, la jeune pépite de Westerlo récemment pré-sélectionnée par Roberto Martinez, Maxim De Cuyper, a réduit l'écart. Parti dans le dos de la défense, il a transformé le centre dans l'espace de Reynolds en fusillant Shmidt (1-2, 55e). Comme Bruno, De Cuyper a lui aussi transformé un penalty en fin de rencontre (2-2, 83e), pour remettre les deux équipes à égalité. Quelques secondes plus tard, Hayashi a infligé un coup de poignard en reprenant victorieusement la frappe de Kagawa repoussée par Bolat (2-3, 83e). A Westerlo, Nacer Chadli est sorti blessé à la 13e minute. Courtrai s'est battu lui pour arracher le point du nul contre le Cercle Bruges, 1-1. Le premier but a été inscrit par Popovic de la tête, sur un centre de Lopes devant les cages d'Ilic (0-1, 9e). Courtrai a puisé dans ses réserves pour trouver l'égalisation venue du pied droit de Messaoudi, en pivot à l'entrée de la surface adverse avant d'ajuster Majecki à la retourne (1-1, 79e). Saint-Trond (20 points) monte à la 9e place, à deux longueurs de Westerlo, 7e. Le Cercle (18 points) recule lui à la 10e place tandis que Courtrai est relégable, 16e avec 12 points. (Belga)