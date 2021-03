(c) belga

C'est en Wallonie picarde que l'Association des Clubs Francophones de Football (ACFF) a présenté vendredi son projet "Festi-Foot Diables". Le but est de proposer aux plus jeunes une initiation au "fun football" et de faire découvrir le ballon rond sous un autre angle.

En la salle de sport de l'école communale d'Anvaing, dans l'entité de Frasnes près de Tournai, Xavier Donnay, manager "football de base" de l'ACFF, a présenté cette vaste campagne d'initiation dans les écoles maternelles et primaires de Wallonie et de Bruxelles. "Les enfants sont l'avenir du football. Raison pour laquelle l'ACFF mène cette campagne qui permettra d'initier au total près de 10.000 enfants au football", indique M. Donnay.

Durant ce mois de mars, via l'opération "Festi-foot à l'école", pas moins de 7.555 enfants de 439 classes recevront une initiation pédagogique et ludique au football. Cette pratique est dispensée gratuitement par 45 formateurs de l'ACFF. En janvier et en février, 1.837 écoliers ont déjà bénéficié de cette formation.

"Selon une étude de l'UEFA, moins de 20% des enfants pratiquent une activité physique quotidienne. Notre objectif est double. Il faut d'abord les sensibiliser à l'importance de la pratique d'un sport, puis amener des jeunes vers la pratique du football afin de pérenniser l'activité de nos clubs. Nous souhaitons également développer le football féminin à long terme", précise le manager.

Pour ce faire, l'ACFF a pris contact avec les administrations communales et/ou la direction des écoles. Ses formateurs se déplacent et amènent le matériel sur place. L'activité peut être pratiquée dans la cour de récréation, dans une salle de gymnastique, au réfectoire...

Cette initiation est basée sur les valeurs du Festifoot. Il n'y a donc pas de compétition, l'animation est articulée sur l'amusement, avec des règles simplifiées et des symboles qui utilisent le langage des enfants et surtout une initiation au fair-play.

"Afin d'améliorer l'image que certains se font du monde du football, nous avons établi un livret pédagogique avec lequel les enseignants peuvent continuer à développer les apprentissages après le passage de nos formateurs. La plupart du temps, c'est ce volet pédagogique qui a convaincu les directions d'écoles ou les autorités communales de nous accueillir", précise Xavier Donnay.

Cette opération connaît un grand succès au point que l'ACFF a dû augmenter son staff de formateurs de 50%. En mai et juin, les enfants ayant participé à l'opération se retrouveront pour une journée finale sur le thème des Diables Rouges. Cette journée sera organisée sur les terrains de football de leur région.