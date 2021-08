L'UEFA ne digère pas le transfert de Lionel Messi. Devant ce mouvement incroyable, l'instance européenne du football envisage désormais une réforme en profondeur du fair-play financier, assoupli en raison de la crise sanitaire, qui a affaibli l'économie des clubs.

Le mercato a toujours suscité des polémiques. Les montants déboursés, que ce soit pour les transferts ou pour les salaires, font grincer de nombreuses dents. Cela a encore été plus loin avec l'arrivée de Messi au PSG, avec un salaire net de 41 millions d'euros chaque saison (il a signé pour deux ans, plus une en option). Une transaction qui énerve l'UEFA, furieuse de voir que son assouplissement du fair-play financier donne de telles idées à des clubs richissimes.

Selon le Times, dès le mois prochain, l'UEFA va avancer une réforme de son système de régulation économique. Avec deux grandes nouveautés. D'abord, un plafond salarial. Ainsi, la masse salariale ne pourra dépasser le seuil des 70% des revenus enregistrés par le club. Cela empêchera les surenchères permanentes et les endettements sur plusieurs années. Un système connu pour être utilisé en NBA, mais aussi dans diverses compétitions en Europe, comme en Liga, qui a refusé le nouveau bail de Messi pour cette raison.

Mais l'UEFA est prête à une forme de tolérance. Les clubs qui dépasseraient ce seuil seraient ainsi concernés par une taxe spécifique, qui augmenterait au fur et à mesure des excès. Les clubs les plus riches seraient donc taxés en conséquence de leurs actes, cet argent étant reversé aux plus petits clubs. Cela concerne tous les clubs impliqués dans des compétitions européennes.

Problème: aucune sanction n'est actuellement évoquée si ces règles ne sont pas respectées. Un coup dans l'eau si l'UEFA ne resserre pas la vis à ce niveau...