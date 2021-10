L'Union à Gand pour conserver sa 1re place, Elsner (Standard) retrouve Courtrai

(Belga) La 13e journée de la Jupiler Pro League débute ce vendredi (20h45) par le duel entre Ostende et Malines. Les retrouvailles entre l'entraîneur du Standard Luka Elsner et son ancien club, Courtrai, et le déplacement à Gand du leader, l'Union Saint-Gilloise, constitueront les moments forts de la journée.

Vendredi (20h45), Malines (5e, 20 points), équipe en forme avec quatre victoires et un partage sur les cinq derniers matchs, rendra visite à Ostende (11e, 17 points) en ouverture de la journée avec l'occasion de rejoindre provisoirement le Club Bruges au deuxième rang. Samedi, deux autres équipes comptant 20 points s'affronteront à 16h15, Charleroi (7e) et Eupen (4e). Les Zèbres voudront confirmer leur retour aux affaires après deux succès de rang. Les Pandas, parmi les révélations de ce début de saison, tenteront de reprendre leur marche en avant après deux revers consécutifs. A 18h30, l'entraîneur du Standard (13e, 15 points) Luka Elsner retrouvera Courtrai (8e, 18 points), club qu'il a quitté le 7 octobre pour prendre la tête des Rouches. Le nouveau T1 du Standard a débuté par deux partages en championnat et a dû attendre la Coupe (0-1 à Mouscron) pour fêter son premier succès sur le banc liégeois. Dans le même temps, Seraing (16e, 12 points) se déplacera au Beerschot, lanterne rouge avec 2 petits points seulement et toujours aucune victoire au compteur. A 20h45, le Club Bruges (2e, 23 points) abordera un déplacement toujours piégeux à Saint-Trond (12e, 15 points) à quelques jours d'un autre déplacement délicat, à Manchester City en Ligue des Champions. La journée de dimanche commencera, à 13h30, par un duel entre Zulte Waregem (14e, 13 points) et Genk (10e, 17 points). Le 'Essevee' s'est donné de l'air en prenant 4 points lors des deux dernières rencontres. Les Limbourgeois sont en plein doute après cinq défaites de rang (trois en championnat et deux en Europa League). A 16h, l'Antwerp (3e, 21 points) voudra reprendre sa marche en avant après deux matchs sans victoire lors d'un déplacement au Cercle Bruges (17e, 9 points). A 18h30, Anderlecht (6e, 20 points) tentera d'aligner un deuxième succès consécutif contre Oud-Heverlee Louvain (15e, 13 points), qui reste sur quatre matchs sans défaite (une victoire et trois partages). Notons qu'avec respectivement cinq (comme le Club Bruges et Charleroi) et sept partages au compteur, les deux équipes figurent en tête du classement des matchs nuls. Enfin, à 21h00, l'Union Saint-Gilloise, leader avec 25 points, entrera en action sur la pelouse de La Gantoise (9e, 17 points). Les Unionistes restent sur trois succès de suite. Les Gantois, irréguliers en ce début de saison, viennent d'enchaîner deux victoires de rang en championnat, dont un spectaculaire 0-3 à Genk le week-end dernier. (Belga)