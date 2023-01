L’Union s’impose pour la sixième fois consécutive face à Anderlecht et conforte sa place de dauphin

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée 1-3 à Anderlecht, dimanche, lors de la 19e journée du championnat de Belgique de football. Cameron Puertas (81e), Senne Lynen (87e) et Simon Adingra (90e) ont permis à l'Union de renverser la situation après le but d'ouverture de Fabio Silva (64e). Anderlecht a joué à dix presque tout le match après le rouge reçu par Moussa N'Diaye. L'Union reste deuxième, Anderlecht occupe la 11e position.

Anderlecht se retrouvait à dix dès la 10e minute. Moussa N'Diaye arrêtait fautivement Jean Lazare. L'arbitre Bram Van Driessche estimait que le défenseur avait annihilé une occasion de but manifeste et lui montrait le carton rouge. Dans une première mi-temps fort nerveuse, l'Union se heurtait à un excellent Bart Verbruggen. Le gardien néerlandais repoussait notamment les tentatives de Simon Adingra (22e) et Bart Nieuwkoop (45e+7) puis, en seconde période, de Dante Vanzeir (62e).

A la 64e minute, Francis Amuzu débordait sur la gauche et centrait, Fabio Silva surgissait au premier poteau, reprenait en un temps et donnait l'avantage à Anderlecht. L'Union égalisait à la 81e profitant d'un moment de flottement côté anderlechtois après une blessure de Killian Sardella. Sur un centre de la gauche de Loïc Lapoussin, Lynen remisait dans le rectangle, Cameron Puertas s'infiltrait, contrôlait et trompait Verbruggen. Six minutes plus tard, Lynen, servi par Puertas, frappait de l'extérieur de la surface. Le ballon, légèrement dévié, terminait dans la lucarne.

A la 89e minute, Victor Boniface, parti en contre, servait Adingra, lequel ne se faisait pas prier pour inscrire le troisième but unioniste.

L'Union signe un sixième succès en autant de derbys depuis son retour parmi l'élite la saison passée. Avec 42 points, l'Union reste deuxième, à 7 longueurs de Genk, victorieux du choc face au Club Bruges (34 points) dans l'après-midi. Anderlecht pointe au 11e rang avec 23 unités.