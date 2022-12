L'Union Saint-Gilloise se défait d'Ostende pour la deuxième fois en six jours

(Belga) Six jours après avoir éliminé Ostende en 8es de finale de la Coupe de Belgique, l'Union Saint-Gilloise a remis le couvert face aux Ostendais avec une victoire 3-0 pour la 18e journée de Jupiler Pro League lundi. Teddy Teuma sur penalty (51e), Simon Adingra (63e) et Dante Vanzeir (90e+6) ont inscrit les buts unionistes.

L'Union Saint-Gilloise a pris le jeu à son compte dès les premières minutes mais a dominé de manière stérile, sans parvenir à inquiéter Dillon Phillips, le gardien ostendais. Les Unionistes ont cependant eu une occasion en or d'ouvrir le score mais Dante Vanzeir s'est montré trop altruiste après un service de Simon Adingra (33e). Les Saint-Gillois sont finalement parvenus à débloquer la situation peu après le repos. Après une légère poussée de Brecht Capon sur Lazare Amani, Arthur Denil, l'arbitre de la rencontre, a indiqué le point de penalty et Teddy Teuma a donné l'avance à l'Union (51e). Les troupes de Karel Geraerts se sont ensuite mis à l'abri douze minutes plus tard. Adingra a lancé Victor Boniface en profondeur, l'attaquant a ensuite rendu le cuir à son équipier ivoirien qui a glissé le cuir dans le but vide (63e). Dans les dernières secondes du temps additionnel, Dante Vanzeir a fixé le score final à 3-0 en trompant Philips d'une reprise de volée sur un coup franc de Teddy Teuma (90e+6). Au classement, l'Union Saint-Gilloise conforte sa 2e place avec 39 points, sept de moins que Genk qui se rend à Courtrai lundi à 18h15. Ostende reste lui 15e avec 17 points. (Belga)