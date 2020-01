La belle idée d'Anderlecht pour rendre hommage à Robbie Rensenbrink

Anderlecht va rendre hommage à Robbie Rensenbrink. Rien d'étonnant quand on connaît le lien indissociable entre le club bruxellois et l'ancien ailier néerlandais, décédé vendredi.

Le match opposant ce dimanche Anderlecht à Mouscron sera une belle occasion d'honorer la mémoire de Robbie Rensenbrink, décédé vendredi dernier. Le Sporting a décidé d'organiser quelque chose de spécial pour remercier l'ailier néerlandais, qui avait illuminé le Parc Astrid de son talent.

Le Pro League a accepté l'idée du club de porter 11 maillots arborant le nom de Rensenbrink pendant le match. Un moyen de saluer le parcours du joueur véritable légende du club. Le Sporting d'Anderlecht a aussi rappelé l'ouverture d'un registre de condoléances pour permettre aux supporters mauves de rendre hommage à l'ancien joueur.

Le registre de condoléances pour Robbie Rensenbrink sera ouvert à partir de ce mardi 28 janvier à 12h00 dans un Memorial Corner au Fanshop du Lotto Park d'Anderlecht. "Tous les fans qui voudraient écrire un message d'adieu y seront les bienvenus ces prochains jours", écrit le RSCA sur Twitter. Robbie Rensenbrink a joué à Anderlecht de 1979 à 1980.

Avec les Mauves, le Néerlandais a été champion de Belgique en 1972 et 1974, a remporté quatre Coupes de Belgique (1972, 1973, 1975 et 1976) mais il a surtout soulevé les deux premiers trophées européens du Sporting, et d'un club belge: la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe en 1976 et 1978, ainsi que la Supercoupe d'Europe ces deux mêmes années. Il avait inscrit deux buts dans les deux finales européennes du Sporting, face à West Ham (4-2) en 1976 et face à l'Austria Vienne (4-0) en 1976. Anderlecht avait aussi disputé la finale de la Coupe des Coupes en 1977, perdue 2-0 face à Hambourg.

L'ancien international néerlandais, finaliste du Mondial en 1974 et 1978, a été meilleur buteur du championnat en 1973, Soulier d'Or 1976 et a terminé 2e du Ballon d'Or 1976 derrière Franz Beckenbauer.