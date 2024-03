La CBAS raccourcit la procédure concernant les matchs à rejouer

Anderlecht s'était imposé 2-1 face à Genk le 23 décembre dernier, mais les Limbourgeois voulaient faire rejouer le match en raison d'un penalty controversé que l'arbitre Nathan Verboomen ne leur avait pas fait retirer. En première instance, Genk avait été refoulé par le PRD, mais le Conseil disciplinaire avait déterminé, fin janvier, que le match devait être rejoué. Anderlecht avait alors entamé deux procédures d'appel contre cette décision, auprès de la Commission d'évocation et de la CBAS. Le 22 février, la Commission d'évocation, qui peut annuler les décisions des organes de la fédération, a jugé qu'aucune erreur n'avait été commise dans le traitement du dossier. La CBAS en a décidé autrement.

Le CBAS a décidé que la série de décisions juridiques sur les matchs contestés serait beaucoup plus courte à l'avenir. La décision du Département de l'arbitrage de faire rejouer ou non un match ne pourra être revue que par la CBAS. Il n'y aura plus d'intervention du Conseil disciplinaire et de la Commission d'évocation.