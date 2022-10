La colère gronde à Anderlecht: furieux, les supporters préparent une action coup de poing contre Malines

Anderlecht va peut-être devoir composer avec un mouvement de fronde. Selon le Laatste Nieuws, les ultras anderlechtois perdent patience, alors que le club peine à décoller en championnat, avec un bilan de 13 sur 30, mais qu'une défaite contre West Ham vient aussi d'être concédée en Conference League.

Et cela pourrait amener à des actions concrètes. Selon le journal, des supporters envisagent de mener des actions ciblant les joueurs, le staff et la direction dès dimanche, lors du déplacement à Malines. Des actions de plus petite envergure sont aussi envisagées à Neerpede pour exprimer un mécontentement global sur les performances de l'équipe.