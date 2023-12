La Côte d'Ivoire avec Lazare Amani et ses stars à domicile

La Côte d'Ivoire pourra compter sur ses joueurs vedettes lors de la Coupe d'Afrique des nations (Can) qui se tiendra à domicile du 13 janvier au 11 février, selon la liste dévoilée jeudi à Abidjan. Une liste dans laquelle figure le milieu de terrain de l'Union Saint-Gilloise Lazare Amani.

Les attaquants Sébastien Haller (Dortmund) et Nicolas Pépé (Trabzonspor), le défenseur Wilfried Singo (AS Monaco) ainsi que les milieux Seko Fofana (Al-Nassr), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest) et Franck Kessié (Al-Ahli) font partie de la liste des Eléphants annoncée lors d'une conférence de presse par le sélectionneur, le Français Jean-Louis Gasset.

Toutefois, l'attaquant de Galatasaray, Wilfried Zaha et le défenseur central du Besiktas, Eric Bailly, n'ont pas été appelés.