La douche froide: l'Union tombe de haut et prend une claque à Malines

L'Union reprenait le chemin de la Pro League, quelques jours après une victoire probante face aux Rangers en Ligue des Champions. On le sait, un lendemain de soirée européenne peut parfois faire naître des scénarios inattendus. C'est ce qu'il s'est passé à Malines.

Maladroits offensivement, les Unionistes vont connaître une première période frustrante. Elle le deviendra d'autant plus à une minute de son terme, lorsque la frappe de Schoofs est déviée par Burgess et lobe Moris, offrant l'avantage aux locaux au repos. Pas idéal pour se mettre la tête à l'endroit. Même si, dans la foulée, le club de Saint-Gilles loupait une occasion en or d'égaliser.

Si les intentions sont meilleures en début de second acte, l'Union va se faire doucher sur un coup-franc dévié par Lazare. 2-0 après seulement 51 minutes. 8 minutes plus tard, Moris se faisait avoir par une belle inspiration de Ngoy, qui faisait 3-0 et mettait définitivement fin aux espoirs bruxellois. Malgré une frappe sur la barre, l'Union ne sera pas parvenu à sauver l'honneur.

Battu pour la première fois cette saison, l'Union laisse filer de précieuses unités et un peu de confiance, alors que se profile, dès mardi, un duel haletant à Glasgow pour valider un ticket pour les barrages de la Ligue des Champions.