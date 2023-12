La fédération des supporters des clubs demande "des heures de matchs plus raisonnables"

La fédération belge des supporters de clubs, Belgian Supporters, "exige des heures de début de match favorables aux supporters pour la Jupiler Pro League et la Challenger Pro League", a-t-elle exprimé dans un communiqué transmis lundi.

"Une récente enquête auprès des membres a révélé que les supporters souhaitent que les matches commencent le samedi à 20h00, le samedi à 18 heures ou le dimanche à 17h00, tandis que les matches du vendredi à 20h45 et du dimanche à 19h15 sont moins appréciés", rapporte Eddy Janssis, le président de cette fédération pour qui "il est grand temps que ces idées soient non seulement entendues, mais aussi intégrées dans le dossier d'appel d'offres pour le renouvellement du contrat de télévision".

Belgian Supporters avait poussé la Pro League en décembre de l'année dernière, s'unissant avec d'autres voix, à supprimer les rencontres du dimanche soir à 21h00 et à annuler les matchs du lundi.

Eddy Janssis estime qu'il faut "restaurer l'essence du football en donnant aux supporters un rôle crucial dans le processus de décision. Il s'agit d'une lutte pour l'âme du jeu, qui ne se limite pas aux statistiques et aux droits de retransmission, mais qui concerne la véritable famille du football qui respire et vit ce jeu. Il est temps de prendre au sérieux la voix des supporters, non pas comme une considération facultative, mais comme le cœur battant du football".