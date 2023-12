La fédération néerlandaise soumet la suspension d'Overmars à l'examen de la FIFA

La fédération néerlandaise de football (KNVB) a soumis la suspension d'un an infligée à Marc Overmars à l'examen de la fédération internationale, la FIFA, comme l'a confirmé une porte-parole de la KNVB auprès de l'agence de presse ANP. La FIFA peut décider d'étendre la sanction internationalement, alors qu'elle est limitée pour l'instant à la KNVB et aux organisations qui y sont liées. L'actuel directeur technique à l'Antwerp ne pourrait plus exercer ses fonctions s'il en était ainsi.