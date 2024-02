La FIFA rejette l'appel de Marc Overmars contre sa suspension mondiale

Le 16 novembre dernier, Marc Overmars avait été suspendu pour un an, plus un an avec sursis, par l'ISR, l'Institut néerlandais du droit du sport, pour des messages "inappropriés" qu'il avait envoyés à plusieurs collègues féminines lors de sa dernière saison à l'Ajax Amsterdam en 2022.

Deux semaines plus tard, la fédération néerlandaise de football (KNVB) avait soumis la suspension à la FIFA, la fédération internationale de football, qui avait alors décidé d'étendre sa suspension au niveau mondial, empêchant le Néerlandais d'exercer sa fonction de directeur technique à l'Antwerp.