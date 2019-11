La frasque de trop? Cet attaquant du Club Bruges tacle son entraîneur sur les réseaux sociaux (photo)

Mbaye Diagne, l'attaquant du Club Bruges, risque de ne plus avoir de temps de jeu dans la Venise du Nord. Arrivé à la fin du dernier mercato estival, le Sénégalais, prêté par le Galatasaray, n'a pas rapidement reçu sa chance. Son entraîneur Philippe Clement a souvent préféré compter sur le trio Diatta - Tau - Dennis, voir sur Okereke.

Diagne n'est également pas parvenu à totalement convaincre quand il a reçu du temps de jeu. Est alors arrivée l'affaire du penalty au PSG en Ligue des champions.

En empêchant son capitaine Hans Vanaken de tirer ce penalty et surtout en le ratant, l'avant-centre s'est mis à dos une majeure partie du club. Il veut à présent quitter le club et il l'a fait savoir sur les réseaux sociaux en partageant notamment deux photos dans sa Story Instagram. Sur la première, on voit son faible temps de jeu, et sur la seconde, on voit un article qui annonce sa punition à cause du penalty manqué.

Son entraîneur Philippe Clement ne devrait pas du tout apprécier cette nouvelle frasque.