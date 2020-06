La Gantoise annonce deux arrivées importantes pour cet été

La Gantoise a signé deux renforts de poids en vue de la saison prochaine. Les Buffalos ont annoncé vendredi les transferts de Dino Arslanagic (Antwerp) et de Nurio (Charleroi).

International angolais, Nurio Fortuna a signé un contrat de quatre ans à la Ghelamco Arena. Selon la presse, le montant du transfert de l'ancien joueur du Sporting de Charleroi atteindrait les six millions d'euros, soit la deuxième transaction la plus importante entre deux clubs belges après le transfert de Théo Bongonda entre Zulte Waregem et Genk l'été dernier pour 7 millions d'euros.

Depuis son arrivée en 2017 en provenance de Braga, Nurio a disputé 90 rencontres avec les Zèbres pour 2 buts et 11 assists. "Il appartient aux meilleurs arrières gauche en Belgique et connait très bien la compétition. Nous n'avons pas hésité à le faire venir à La Gantoise", a assuré Tim Matthys, manager sportif gantois.

Le défenseur central Dino Arslanagic a lui paraphé un contrat de deux ans. Le joueur de 27 ans a évolué au Standard de Liège (2011-2017), à Mouscron (2017) et à l'Antwerp (2017-2020). Arslanagic affiche 173 matches de D1A au compteur, dont 83 lors des trois dernières saisons avec le Great Old. La Gantoise a déjà attiré le gardien Davy Roef, libre de tout contrat, et l'ailier Jordan Botaka, qui évoluait à Saint-Trond la saison dernière.



