La Gantoise bat Eupen à dix contre onze et prend seule la tête du classement

La Gantoise occupe seule la tête du classement de la Jupiler Pro League grâce à sa victoire 2-1 face à Eupen dimanche soir à Gand dans le match de clôture de la 8e journée du championnat de Belgique de football, conjuguée au partage 1-1 entre Anderlecht et le Club Bruges plus tôt dans la soirée.

Eupen se créait les plus belles occasions de la première mi-temps par Finnbogason et Davidson, dont le tir était repoussé par la transversale et le poteau (23e). Les Pandas ouvraient d'ailleurs le score à la 28e minute. Pantovic, esseulé aux seize mètres, plaçait le cuir hors de portée de Nardi, inscrivant son premier but de la saison.

Les Gantois terminaient la première mi-temps à dix après que Orban a reçu une carte rouge pour un coup au visage de Paeshuyse à la 45e minute. Réduits à dix contre onze, les Buffalos étaient relancés par un penalty, sifflé en début de seconde période suite à une poussée de Charles-Cook sur Brown. Slonina détournait le penalty de Cuypers mais Kums suivait et propulsait le ballon dans le plafond du but d'Eupen (50e).