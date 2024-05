La Gantoise bat Malines et remporte les Europe Playoffs

La Gantoise s'est assurée samedi de remporter les Europe Playoffs, synonyme de barrage pour un ticket européen. Après une première mi-temps spectaculaire, les Buffalos se sont imposés 2-4 à Malines lors de la 7e journée et ne pourront plus être rejoints.

Les Buffalos sont revenus une deuxième fois au score. Sur un coup-franc lointain, le gardien Yannick Thoelen a manqué sa sortie et Stefan Mitrovic n'a eu besoin que de toucher la balle pour marquer dans le but vide (42e). Juste avant la pause, les Gantois ont récupéré le ballon haut et Tissoudali a fixé la défense avant de battre Thoelen d'une frappe subtile du pied droit (45e+4) pour mettre son équipe aux commandes.

Au retour des vestiaires, Malines a poussé pour égaliser et Gand, qui a touché le poteau via Mitrovic (49e), a tremblé jusqu'à la 85e minute et un but d'Andrew Hjulsager. Le Danois a trompé Thoelen d'une frappe lointaine, aidé par le rebond, mettant fin au suspense.

Au classement, La Gantoise est première (42 points), neuf points devant Malines. Cet avantage à trois journées de la fin assure les Gantois de remporter les Europe Playoffs. Les Buffalos joueront donc un barrage contre le 4e des Champions Playoffs pour décrocher un ticket européen. Ou contre le 5e si le vainqueur de la Coupe de Belgique (Union ou Antwerp) termine dans le top 4.