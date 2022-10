La Gantoise émerge en fin de match pour battre Seraing (2-1)

(Belga) La Gantoise a émergé dans les dernières minutes pour s'imposer 2-1 contre Seraing pour la 14e journée de Jupiler Pro League dimanche.

Il n'a fallu que cinq minutes de jeu aux Gantois pour prendre l'avantage. Sur un corner botté par Sven Kums, le ballon est retombé sur le pied du défenseur sérésien Moustapha Mbow et a terminé sa course au fond des filets (5e, 0-1). Seraing a ensuite mis le nez à la fenêtre et, sur une frappe à distance, Sambou Sissoko a forcé Paul Nardi à se détendre (33e). Quelques minutes plus tard, les Métallos ont hérité d'un penalty pour une faute de Nurio sur Antoine Bernier et Marius a remis les deux équipes à égalité (38, 1-1). Dès le retour des vestiaires, La Gantoise est partie à l'assaut du but de Seraing mais sans parvenir à inquiéter Timothy Galjé. Le portier sérésien a cependant failli être surpris par son défenseur Daniel Opare dont le dégagement manqué a frôlé le montant (61e). Galjé a ensuite dû intervenir sur une frappe de Nurio, esseulé sur un centre de Matisse Samoise (74e). Les joueurs de José Jeunechamps ont eux tenté de procéder par contres et Nardi a dû se détendre pour repousser une frappe de Bernier (77e). Les Gantois ont finalement fait sauter le verrou à six minutes du terme sur une tête de Laurent Depoitre, à la réception d'un centre d'Ibrahim Salah (84e, 2-1). Au classement, les Buffalos grimpent provisoirement à la 5e place avec 23 points, un de plus que le Standard qui reçoit Anderlecht à 18h30. Seraing est 15e avec 11 points, le même total qu'Ostende, Zulte Waregem, qui s'affrontent à 21h00, et Courtrai. (Belga)