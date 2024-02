La Gantoise et l'Antwerp partagent et gardent leur position dans le top 6

La Gantoise et l'Antwerp se sont quittés sur match nul 2-2 lors de la 27e journée du championnat de Belgique de football dimanche à la Ghelamco Arena. Les deux équipes campent sur leur position dans le top 6, respectivement sixième et quatrième. Deux points seulement les séparent.

Le Great Old n'a pas tardé à réagir et a vite obtenu un penalty après une faute d'Ismaël Kandouss sur un Jelle Bataille malicieux. Jacob Ondrejka a battu Daniel Schmidt aux 11 mètres. Le duo Brown-Gerkens a ensuite rendu l'avantage à Gand, le premier auteur d'un nouveau bon centre de la gauche pour le second, qui a repris le ballon en glissant pour marquer (28e).

Éliminée de la Conference League mercredi par le Maccabi Haïfa, La Gantoise a commencé avec des intentions offensives et a pris les commandes du match sur un but contre son camp de Toby Alderweireld (16e), le capitaine anversois contrant maladroitement une reprise de Pieter Gerkens après un bon centre d'Archie Brown.

En seconde période, les Buffalos ont continué à pousser et ont eu quelques occasions via Omri Gandelman (48e) ou Tarik Tissoudali (55e, 63e) mais n'ont pas réussi à faire le break, laissant l'Antwerp égaliser en fin de match. George Ilenikhena s'est arraché au point de penalty pour reprendre un centre de Victor Udoh et marquer (84e). La Gantoise a poussé en fin de match pour reprendre l'avantage mais le score n'a plus bougé.

L'Antwerp reste quatrième au classement avec 45 points, le même total que le Club de Bruges, troisième. Derrière, La Gantoise est sixième avec deux points de moins, le même total que Genk, cinquième.

La 27e journée se poursuit à 18h30 avec Union Saint-Gilloise-Standard et Eupen-Cercle de Bruges à 19h15.