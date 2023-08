La Gantoise fait revenir Noah Fadiga en Belgique

Son père, Khalilou Fadiga, a lui aussi été confronté à des problèmes cardiaques au cours de sa carrière de footballeur. L'ancien attaquant international sénégalais du SK Lommel, du Club de Bruges a appris lors de tests médicaux à l'Inter Milan, avant la saison 2003-2004, qu'il souffrait d'arythmie cardiaque. Fadiga a finalement décidé de poursuivre sa carrière. Un an plus tard, il s'est effondré avant un match à Bolton, en Angleterre, et un défibrillateur lui avait alors sauvé la vie. Il avait toutefois continué de jouer notamment à Gand et au Germinal Beerschot jusqu'en décembre 2008.