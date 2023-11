La Gantoise, Lyra Lierse et l'asbl ÊKHÔ Sport premiers lauréats du "Come Together Award"

Le club professionnel de La Gantoise et le club amateur de Lyra Lierse ont été récompensés jeudi soir lors de la première cérémonie de remise du "Come Together Award" de la Pro League de football. Celle-ci entend via cs prix renforcer la lutte contre la discrimination et le racisme dans notre football. L'asbl ÊKHÔ Sport a également été récompensée.

La fondation de La Gantoise (KAA Gent Foundation) a été saluée pour l'attention qu'elle porte à la diversité et à l'interculturalisme dans la formation des administrateurs, des bénévoles et des entraîneurs. Elle a également mis au point une formation pour les spectateurs, qui apprend aux supporters et aux bénévoles à intervenir activement lorsqu'ils sont confrontés au racisme ou à la discrimination. Enfin, la Fondation est devenue un partenaire important de trois réseaux de football gantois, au sein desquels elle collabore à des initiatives socio-sportives autour de la diversité et de la non-discrimination.

Lyra Lierse est l'un des rares clubs amateurs de Belgique à disposer d'une équipe Younited. Avec cette équipe, les initiateurs tentent de rassembler les (jeunes) adultes vulnérables, de les mettre en contact et de les rendre plus forts grâce au football. Ils organisent également des camps d'été pour les enfants âgés de 6 à 12 ans, dans le but de rendre le sport accessible autant que possible.