La Gantoise met fin à la série de huit victoires de l'Union Saint-Gilloise

La tête d'affiche de la 15e journée entre La Gantoise et l'Union n'a pas eu de gagnant (1-1). Grâce à un penalty de Julien de Sart (45e+3), les Buffalos ont mis fin à la série de huit victoires de rang des Bruxellois, qui ont égalisé via Cameron Puertas (56e). Au classement, l'Union compte 35 points, sept d'avance sur Anderlecht (2e), qui reçoit le RWDM, et Gand (3e).