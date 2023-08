La Gantoise n'a plus le maximum de points, Genk et Charleroi se neutralisent

Il n'y a plus d'équipe avec le maximum de points après quatre journées de championnat suite au partage 2-2 de La Gantoise face à Saint-Trond. Simultanément, le duel Genk-Charleroi s'est soldé par un match nul (0-0). Les Buffalos (10 points) occupent la première place du classement, Genk (6e) et Saint-Trond (7e) possèdent 7 points et les Zèbres (3 points) sont 12e.

Aboubakary Koita (8e, 0-1) et Mathias Delorge-Knieper (13e, 0-2) ont offert un début d'enfer aux Canaris, qui avaient déjà frappé au but six fois dans les cinq premières minutes. Les Buffalos ont repris leurs esprits et ont réduit la marque par l'opportuniste Gift Orban (35e, 1-2), La deuxième période a été riche en opportunités mais une seule a été concrétisée par Jordan Torunarigha, auteur d'une reprise puissante (58e, 2-2) .

Dans sa Cegeka Arena, Genk n'est pas parvenu à oublier ses déboires européens face à Charleroi. ll a fallu attendre pour voir la première véritable occasion: une reprise à bout portant de Daniel Munoz magnifiquement contrée par Hervé Koffi (20e). Malgré les huées du public à la pause, la première partie de la seconde période a conservé son modeste niveau. Dans le final, les Racingmen se sont créé quelques occasions, la plus importante a été manquée par le réserviste Joseph Paintsil, qui a expédié le ballon au-dessus de près (82e).