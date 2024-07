Jelacic, 21 ans, était arrivé en 2023 à La Gantoise en provenance de Perth Glory. Il avait été prêté jusqu'en janvier à Stabaek, en Norvège. Entre janvier et juin, il avait été prêté une première fois à Brisbane Roar. Il y a joué 11 rencontres, pour un but et trois passes décisives.

Jelacic est sous contrat jusqu'en juin 2026.