La Gantoise recrute le jeune défenseur central Hugo Gambor à Dunkerque, en Ligue 2

Décrit comme "un jeune joueur à haut potentiel" par le club gantois, Gambor a participé à la promotion de l'USL Dunkerque avec une 2e place en National l'année dernière. Cette année, il a disputé la majorité des matches en tant que titulaire, accumulant 19 rencontres dans l'antichambre de l'élite du football français.

"Je suis évidemment super content de ce transfert. Quand j'ai compris que l'intérêt de La Gantoise était concret, je n'ai pas hésité une seconde", a réagi le principal intéressé. Hugo Gambor est la cinquième recrue gantoise cet hiver après le Suédois-Gambien Momodou Lamin Sonko, les Japonais Daisuke Yokota et Daniel Schmidt, et le Suisse Franck Surdez. Les Buffalos ont laissé s'échapper Malick Fofana et Gift Orban à Lyon, tandis qu'Hugo Cuypers serait sur la route de la MLS et du Chicago Fire.