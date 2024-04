La Gantoise se défait facilement de Westerlo et trône toujours en tête des Europe Playoffs

La Gantoise s'est imposée 0-3 sur le terrain de Westerlo pour la 2e journée des Europe Playoffs de la Jupiler Pro League dimanche. Les Gantois confortent leur première place au classement avec 30 points, quatre de plus que Saint-Trond et Malines, ses plus proches poursuivants.

Gand a pris le jeu à son compte dès les premières minutes et a été récompensé par deux buts en l'espace de 120 secondes. Hyun-Seok Hong a prolongé un centre d'Archie Brown vers Omri Gandelman qui a inscrit son sixième but sur les trois derniers matches (22e, 0-1). Brown et Hong ont encore été à la base du second but des Buffalos sur une action similaire cette fois conclue par Tarik Tissoudali (24e, 0-2).

Westerlo s'est davantage compliqué la tâche en étant réduit à dix après l'exclusion de Bakary Haidara (37e) alors que Matias Fernandez-Pardo avait trouvé la barre pour les Gantois (34e).