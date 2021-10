Une prise phénoménale: la justice belge arrête l'un des plus grands agents de joueurs au monde

L'Israélien Pini Zahavi (77 ans), l'un des agents de joueurs les plus célèbres au monde, a été inculpé par la justice belge de faux et usage de faux, escroquerie et blanchiment d'argent dans le cadre de l'affaire concernant le club de foot de Mouscron, annonce vendredi la Dernière Heure/Les Sports.

Toujours selon la DH, l'inculpation de Pini Zahavi date de plusieurs semaines. Des perquisitions ont été menées aux sièges de sociétés situées à Malte. L'agent de joueurs, surnommé "Mister Fix-it", impliqué dans le transfert de nombreuses stars mondiales du ballon rond, a été à la base de la reprise de Mouscron après le départ de Lille de l'actionnariat du club.

Mais il a quitté en 2017 l'organigramme du club hennuyer, pour ne pas compromettre la licence de Mouscron, avant de vendre définitivement le club en 2020, rappelle encore le journal.