La presse unanime: "Ce Bruges-là était vraiment trop fort" pour le Standard

Le Club de Bruges s'est largement imposé dimanche contre le Standard (3-1) dans le choc de la 23e journée de la Jupiler Pro League de football. Les Blauw & Zwart, intraitables, caracolent en tête du championnat. C'est la première défaite de Mbaye Leye depuis son arrivée sur le banc liégeois.

Dans son ensemble, la presse francophone s'accorde à dire que la défaite, la première de Leye depuis son arrivée, est logique face à un Club au-dessus de la mêlée en Belgique.

Pour la DH, qui titre que le "Club (est) dans une autre galaxie", le Standard a surtout perdu la bataille du milieu. "La faute à qui? Au trio liégeois Raskin-Cimirot-Bastien qui n'a jamais été en mesure de couper les lignes de passe et de stopper les infiltrations des Brugeois? Certainement. Mais la faute également aux joueurs de Philippe Clement, qui ont totalement surclassé ceux de Mbaye Leye".

Même son de cloche, donc, pour SudPresse: "Ce Bruges-là est vraiment trop fort". "Trois jours après avoir arraché, à Ostende, un point extrêmement précieux dans la course au Top 4, le Standard a subi dimanche à Bruges sa première défaite de l'ère Mbaye Leye. Sans que la 18e victoire du Club en championnat, qui rejette son dauphin actuel, l'Antwerp, à... 14 unités, ne souffre la moindre contestation, tant Ruud Vormer et ses équipiers ont affiché une maîtrise collective, une justesse technique et une puissance athlétique que l'équipe liégeoise, pas dans un grand jour, n'aura jamais réussi à contrer". "Je suis fier de perdre ici, car j'ai perdu contre une équipe plus forte que la mienne", ironisera d'ailleurs Mbaye Leye en interview d'après-match.

Le nouveau T1 liégeois a également parlé des nombreuses erreurs de ses joueurs. "On peut faire une analyse très courte de ce match. On est tombé sur un Bruges qui n'a pas raté de contrôles et nous, on a malheureusement marqué très tôt, ce qui a incité Bruges à se réveiller et à nous mettre la pression...". "Ce dimanche, toutes nos erreurs, on les a payées cash".

Ces erreurs sont pointées par le journal L'Avenir: "Les Rouches peuvent tout de même regretter leur légèreté dans certains duels, comme sur ceux amenant les trois buts brugeois, assez semblables dans leur construction: débordement et centre en retrait. Trois fois du côté gauche, où Gavory et Lestienne ont vécu un match compliqué". "Dire qu'on a été naïf est même trop gentil à propos du premier but puisqu'on laisse un droitier centrer du droit", a d'ailleurs déploré Leye.

Cette prestation, les Standardmen doivent "s'en inspirer", selon la DH. "La jeunesse rouche doit s'inspirer de l'expérience brugeoise. Dimanche après-midi, la moyenne d'âge du onze de Leye était de 23,4 ans pour 26,8 ans du côté de Bruges. Il y a ainsi eu trop d'erreurs de jeunesse du côté du Standard qui ne pourront être gommées qu'au fil des matchs enchaînés par les jeunes pousses liégeoises. Nul ne doute que Mbaye Leye insistera sur cette première défaite depuis son arrivée sur le petit banc pour rendre ses Standardmen encore plus forts".

Car, voilà toute la beauté du football. Une défaite peut vite être oubliée quand les matches s'enchaînent. "On va vite tourner le bouton", a ainsi promis Mbaye Leye. Ce sera mercredi en 1/16es de finale de la Coupe de Belgique face à Seraing.