Insultes racistes pendant Bruges-Anderlecht: la Pro League réagit

La Pro League a réagi sur Twitter par rapport aux incidents racistes ayant eu lieu pendant le match entre le FC Bruges et Anderlecht.

"Le racisme et la discrimination n'ont pas leur place dans la société ni dans ou autour de nos stades. Nous ne pouvons pas être plus clairs à ce sujet", a condamné la Pro League.

"La Pro League, avec ses clubs, prend la responsabilité de fournir un environnement sûr pour les entraîneurs sur la touche, les joueurs sur le terrain, les ramasseurs de balles sur la touche ou pour les supporters dans le stade", a ajouté l'instance.

Ce rappel fait suite aux déclarations d'après match de Vincent Kompany qui a révélé que des insultes racistes ont été proférées à son encontre ainsi que son staff et ses joueurs durant tout le match.

Le Club de Bruges a également vite réagi et condamné "fermement toute forme de racisme". "Ces quelques-uns [les lanceurs d'insultes, ndlr] ne sont pas représentatifs des valeurs et des standards de notre Club et n'ont pas leur place au Jan Breydel", a ajouté le Club.

Le Sporting d'Anderlecht ne s'est pas encore exprimé officiellement sur le sujet.