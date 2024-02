La Pro League interdit les supporters visiteurs pour trois matches après un match arrêté-2

Avec cette décision, la Pro League et son CEO Lorin Parys veulent prendre "mesures très strictes" car la sécurité des supporters est leur "principale préoccupation". "Ces dernières semaines, nous avons constaté dans nos tribunes des comportements que nous ne tolérons tout simplement pas. Cela va à l'encontre de notre conception du football, qui consiste à réunir dans un même stade les supporters qui jouent à domicile et ceux qui jouent à l'extérieur. Mais en raison du comportement de certaines personnes qui se font passer pour des supporters, nous devrons désormais agir de la sorte", a déclaré M. Parys.

La Pro League a également précisé avoir consolidé sa collaboration avec le SPF Intérieur. "La violence et le vandalisme n'ont pas leur place dans le football. Au cours de l'été 2023, nous avons donc renforcé et renouvelé la loi football. Je me réjouis que la Pro League prenne ses responsabilités avec cette initiative. Ensemble, nous rendons nos stades plus sûrs pour tous les supporters et les joueurs, mais aussi pour les stewards et le personnel de sécurité", a ajouté la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden.