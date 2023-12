La Pro League lance vendredi son action de Noël au profit de Younited Belgium

"Grâce au soutien de la Pro League, nous pouvons créer et soutenir des équipes, et pas seulement dans des clubs professionnels, a indiqué Bert Ballegeer, coordinateur de Younited Belgium, dans le communiqué. "L'année dernière, treize équipes ont vu le jour, la plupart dans des villes et communes plus petites. Le football professionnel montre ainsi sa solidarité avec les organisations sociales et les clubs amateurs."

L'an passé, l'action de Noël avait rapporté un montant de 155.000 euros.