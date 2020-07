La Pro League prête à rouvrir ses stades au public: voici le dispositif proposé à l'aube du Conseil National de Sécurité

Les clubs de Pro League s'apprêtent à reprendre la compétition, dans deux bonnes semaines. Une grosse inconnue persiste: le public sera-t-il autorisé à assister à ces matchs ? Les clubs sont prêts, selon les organisateurs.

C'est une annonce qui survient à point nommé, la veille d'un Conseil National de Sécurité très attendu au vu de la reprise de l'épidémie de coronavirus en Belgique. La Pro League a expliqué avoir organisé une réunion ce mercredi afin de préparer le retour d'un public limité dans les stades. Le tout pour le 8 août, date de reprise de notre compétition.

"Les clubs sont prêts à accueillir un public limité dans les conditions les plus sûres dès le début de la saison", a expliqué la Pro League dans son communiqué, qui attend une annonce dès demain. "À deux semaines du début de la saison, il n’y a toujours pas de confirmation si les supporters pourront assister aux premiers matchs de la saison", déplore-t-on dans le monde du football belge. "La Pro League, ses clubs et ses partenaires techniques ont pris, entre temps, toutes les mesures nécessaires pour permettre, dès le match retour de la finale de D1B, un nombre limité de spectateurs dans les stades qui pourront dès lors y assister dans les conditions les plus sûres".

Un dispositif précis a même déjà été présenté. "La compartimentation des stades en différents blocs autonomes, l'utilisation de créneaux horaires, l'obligation de porter des masques et des dispositions strictes de distanciation sociale garantiront que les spectateurs pourront assister aux matches dans des conditions sanitaires sûres. Début de la semaine passée, la Pro League a soumis son protocole avec les dispositions aux autorités compétentes. Dès que ces dispositions seront officiellement ratifiées, les préparatifs pourront être finalisés pour un retour progressif des supporters dans les stades", conclut le communiqué.

Reste à savoir ce que décidera le Conseil National de Sécurité, qui aura lieu demain.