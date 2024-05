La Pro League remet ses prix individuels ce lundi

Huit prix seront attribués au lendemain de la dernière journée du championnat, qui a vu la victoire du Club Bruges. Le Joueur de la saison en Jupiler Pro League et en Challenger Pro League ainsi que la Joueuse de l'année en Lotto Super League seront récompensés. Le Talent de la saison, le plus beau but, le meilleur entraîneur et le meilleur arbitre seront mis à l'honneur, tout comme un projet social.

Les joueurs et les entraîneurs ont voté pour les différents lauréats. En ce qui concerne le Joueur de l'année en Jupiler Pro League, le milieu de l'Union Saint-Gilloise Cameron Puertas et l'attaquant du Cercle Kévin Denkey, meilleur buteur de la saison, partent avec la faveur des pronostics. Le vainqueur succèdera à Mike Trésor, qui portait alors les couleurs de Genk. La Pro League ne dévoilera que lundi les noms des finalistes dans cette catégorie et dans celle de l'Entraîneur de la saison.