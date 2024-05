La Pro League souhaite évaluer les candidats repreneurs et les potentiels administrateurs

La Pro League s'apprête à proposer un test 'Owner & Director' (propriétaire et dirigeant) à ses membres lors de la prochaine assemblée générale des clubs professionnels, le 5 juin. Les candidats à la reprise et à la gestion d'un club seraient soumis à certaines conditions et demeureraient sous un contrôle annuel de la Commission des licences. L'objectif est d'assurer la gestion durable des clubs, et donc du football belge en général.