La Pro League veut faciliter l'identification des supporters via l'application itsme

La Pro League, l'application itsme et le club de Charleroi ont lancé un projet pilote afin d'intégrer l'identification via itsme pour renforcer la sécurité dans les stades sans compromettre la convivialité. La Pro League en a fait l'annonce vendredi.

L'application itsme permet à ses utilisateurs de vérifier leur identité et confirmer des transactions digitales à l'aide de leur smartphone. Dans le cadre du football, elle pourrait permettre aux supporters d'adhérer à leur club et d'acheter des tickets sans avoir à systématiquement entrer leurs données. En effet, l'identité d'un spectateur doit être systématiquement enregistrée de sorte qu'elle puisse être vérifiée si nécessaire par le personnel de stade.

La mise en place débutera le 23 février à l'occasion du match entre Charleroi et Genk, et le projet courra jusqu'aux playoffs. Les supporters en seront informés via les canaux du Sporting de Charleroi au cours des prochaines semaines, et bénéficieront d'explications quant à l'utilisation de l'application.