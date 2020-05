Une finale à huis-clos au début du mois d'août: le nouveau projet de la Pro League concernant la Coupe de Belgique

La Coupe de Belgique pourrait bien avoir sa finale, opposant l'Antwerp au Club de Bruges. Alors que le championnat risque d'être interrompu, la Pro League demande que cette finale ait lieu pour assurer la bonne distribution des tickets européens.

La finale de la Coupe de Belgique pourrait finalement être jouée. C'est ce que demandent la Pro League et la fédération belge de football, qui adresseront prochainement un courrier en ce sens à la ville de Bruxelles, alors que le match doit se disputer au Stade Roi Baudouin. Selon eux, cette rencontre est indispensable pour assurer une bonne distribution des tickets européens en vue de la prochaine saison, alors que le championnat est menacé d'un arrêt définitif.

"Afin de prendre en considération le résultat de la finale de la Coupe de Belgique dans l’attribution des places européennes pour les compétitions UEFA de la prochaine saison, il est impératif que cette rencontre soit programmée le 1er ou le 02 août puisque la liste des clubs européens doit être notifiée à l’UEFA au plus tard le 03 août", précise l'Union belge dans ce courrier, parvenu à notre rédaction et cosignée par le CEO de la Pro League, Pierre François.

Un match que les organisateurs proposent de disputer à huis-clos en respectant les mesures sanitaires en vigueur. "La Fédération et la Pro League, en concertation étroite avec les deux clubs finalistes et aussi avec la Cellule Football, prendront un maximum de précautions de telle sorte que les rassemblements de supporters autour du Stade Roi Baudouin soient évités. Nous n’organiserons évidemment cette fois aucune manifestation avant le coup d’envoi (comme le traditionnel village des supporters) et nous aurons égard aux instructions et directives imposées tant par la Ville de Bruxelles que par la Police Fédérale", communique Pierre François, CEO de la Pro League.

La finale doit opposer le Club de Bruges et l'Antwerp.