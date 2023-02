La rencontre entre la direction du RSC Anderlecht et ses supporters a débuté

Le propriétaire du RSC Anderlecht Marc Coucke, le président non exécutif Wouter Vandenhaute et le CEO Jesper Fredberg ont reçu lundi soir une délégation d'une trentaine de supporters des Mauves. La direction du RSC Anderlecht veut s'entretenir avec ses supporters pour discuter de la politique du club après plusieurs semaines agitées. Les supporters n'ont pas souhaité faire de commentaires à l'entrée de la réunion.

L'initiative de ce moment de concertation vient de Coucke et de Vandenhaute. Les supporters veulent des réponses à leurs questions après des semaines de protestations contre la direction. L'instabilité au sein du club persiste depuis des semaines. Il y a d'abord eu la nouvelle du licenciement imminent de Jean Kindermans en tant que responsable de la formation des jeunes. Ensuite, les supporters ont exigé la démission de Vandenhaute, qui en réponse a annoncé qu'il n'aurait plus à l'avenir que le titre de président non exécutif.

Le calme ne revient pas vraiment au Lotto Park et les protestations contre les dirigeants s'intensifient. Lors du dernier match à domicile d'Anderlecht contre Saint-Trond, le dimanche 12 février, un mur du stade était recouvert du slogan "Wouter out, Coucke out". Ce message clair provenait du noyau dur des fans d'Anderlecht, le BCS (Brussels Casuals Service). Il n'est pas certain qu'ils soient conviés à la table des négociations lundi soir.