La saison 2024-2025 commencera le 26 juillet, comme les Jeux Olympiques

La nouvelle saison de Jupiler Pro League commencera donc le même jour que la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024.

La compétition régulière, qui comptera à nouveau 30 journées se terminera le 16 mars 2025. Les playoffs commenceront deux semaines plus tard, le 28 mars, et s'achèveront le dimanche 25 mai. Six équipes disputeront les playoffs pour le titre, six ceux pour le dernier ticket européen et quatre les playdowns pour le maintien parmi l'élite.