La sanction tombe: le Parquet réclame deux matchs à huis-clos pour Anderlecht après l'arrêt du Clasico

Le parquet de la fédération belge de football (URBSFA) a réclamé deux matchs à guichets fermés, l'un match à domicile et l'autre à l'extérieur, en raison du comportement de ses supporters lors du match fin octobre de championnat au Standard de Liège, arrêté alors que le score était de 3-1.

Au total, le parquet réclame quatre matchs à guichets fermés, dont deux avec sursis (aussi un à domicile et l'autre à l'extérieur), un score de forfait et une amende de 5.000 euros à l'encore du RSCA. Le conseil disciplinaire s'est réuni mardi et sa décision est attendue dans les 14 jours.

Le 23 octobre, le match entre le Standard et Anderlecht a été définitivement arrêté à la 63e minute en raison de jets d'engins pyrotechniques sur la pelouse de Sclessin. La Pro League a infligé une amende de 50.000 euros au club bruxellois.