La suspension de Marc Overmars étendue au niveau mondial

Le 16 novembre dernier, Marc Overmars avait été suspendu un an, plus un an avec sursis, par l'ISR, l'Institut néerlandais du droit du sport (Nederlands Instituut Sportrechtspraak) pour les messages "inappropriés" qu'il avait envoyés à plusieurs collègues féminines l'année dernière lorsqu'il était directeur du football de l'Ajax Amsterdam, poste qu'il a occupé de juillet 2012 à février 2022 et qu'il a quitté à la suite du scandale provoqué par les messages qu'il avait envoyés à ses collègues.

Marc Overmars n'était pas resté longtemps sans poste puisque trois semaines après son départ de l'Ajax, l'Antwerp l'avait engagé comme directeur technique.