La valse des entraîneurs de la saison 2022-2023 en Jupile Pro League

(Belga) La valse des entraîneurs de la saison 2022-2023 en Jupiler Pro League après le licenciement lundi de Dominik Thalhammer par le Cercle Bruges :

29 août 2022: Courtrai est le premier club à changer d'entraîneur. Le club se sépare de Karim Belhocine, arrivé en octobre 2021, après trois défaites de rang et un bilan de 4 points en 6 journées. Le KVK est 17e et avant-dernier du championnat. L'entraîneur adjoint Gunther Van Handenhoven assure l'intérim. 1er septembre 2022: Adnan Custovic, 44 ans, signe un contrat de deux ans avec Courtrai trois jours après le renvoi de Karim Belhocine. Le Bosnien entraîne son 3e club en tant que T1 en Belgique après Ostende (de septembre 2017 à juin 2018 et de mars 2020 à juin 2020), et Waasland-Beveren (de novembre 2018 à juin 2020). 19 septembre 2022 : Le Cercle Bruges, avant-dernier après une série de sept matchs sans victoire, se sépare de son entraîneur autrichien Dominik Thalhammer, arrivé en novembre 2021 en lieu et place de Yves Vanderhaeghe. Son compatriote et assistant Miron Muslic est promu T1. (Belga)