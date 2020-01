La ville de Bruges opte pour un stade pour chacun de ses deux clubs professionnels

(Belga) Tant le Club de Bruges que le Cercle de Bruges auront leur propre stade. Le bourgmestre de la ville Dirk De fauw (CD&V) l'a annoncé vendredi en conférence de presse. La nouvelle enceinte du Club sera construite sur le site du Jan Breydel alors que la chaussée de Blankenberge semble l'endroit le plus indiqué pour construire le nouveau stade du Cercle.

Le Club Bruges va donc construire un nouveau stade de 40.000 places à côté de l'enceinte où il évolue actuellement, le stade Jan Breydel à Sint-Andries. Le Cercle devrait lui déménager sur la chaussée de Blankenberge. Le projet pour ce site est actuellement traité par le Conseil d'État, bien qu'un auditeur ait déjà rendu un avis positif. Le Club de Bruges aimerait pouvoir jouer dans son nouvel écrin pour la saison 2022-2023, au plus tard pour 2024. Chaque stade sera adapté aux besoins des deux équipes. Il est prévu que les deux équipes puissent bénéficier de plusieurs terrains d'entraînement sur le site de la chaussée de Blankenberge. C'est initialement à cet endroit que le Club voulait bâtir son nouveau stade mais le dossier a été bloqué pendant près de six mois au Conseil d'État. C'est pourquoi la ville et les équipes brugeoises n'ont pas voulu attendre la décision. "Des places de parking supplémentaires sont également prévues autour du nouveau stade du Club", a ajouté le bourgmestre De fauw. D'ici là, les deux équipes peuvent continuer à occuper le stade Jan Breydel. A noter que l'actuel stade sera détruit pour libérer de l'espace pour le parking. (Belga)