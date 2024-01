L'ailier brésilien Carlos Alberto arrive au RWDM en prêt de Botafogo

Le RWDM a enregistré l'arrivée de Carlos Alberto, en prêt du club brésilien de Botafogo, également affilié au Eagle Football Group. L'ailier de 21 ans est la première recrue hivernale des Bruxellois, qui ont annoncé la nouvelle mercredi. Le néo-Molenbeekois a d'ores et déjà rejoint le club en stage hivernal en Espagne.

Carlos Alberto a fait ses débuts dans son Brésil natal auprès de l'América, avant un prêt en 2023 converti en transfert définitif à Botafogo, il y a une dizaine de jours. Sur 65 matches en carrière, Alberto a inscrit 6 buts et donné 1 passe décisive. La saison dernière, il a compilé 33 matches, 4 buts et 1 assist pour le club de Botagofo entre la Serie A brésilienne, la Coupe sud-américaine, la Coupe du Brésil et le championnat de Rio.

L'ailier a notamment connu au Brésil la direction de Claudio Caçapa, l'actuel entraîneur du RWDM. Il ne faudra pas attendre longtemps pour voir Carlos Alberto en action puisque celui-ci est titulaire pour le match amical disputé par Molenbeek contre le FC Sarrebruck à 15h00.