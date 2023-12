L'ancien gardien Luc Vanderschommen, auteur de 22 buts en D1, est décédé

L'ancien gardien de but Luc Vanderschommen est décédé à l'âge de 69 ans, a confirmé samedi son ancien club, le KV Courtrai. Vanderschommen a inscrit 22 buts en première division, un record pour un gardien. Tous ont été marqués sur penalty.

Vanderschommen a débuté en première division en 1976 au Cercle de Bruges, avec qui il a joué quatre saisons. Avec le Cercle, il a été relégué en 1978 mais avait retrouvé l'élite un an plus tard.

"Le KVK a appris avec tristesse le décès de Luc Vanderschommen", a indiqué Courtrai dans un communiqué sur X, anciennement Twitter. "Il a été actif au début des années '80 au KVK en tant que gardien. Il a marqué 22 buts en première division en tant que gardien, un record. Nous souhaitons beaucoup de courage à la famille et aux amis de Luc."

En 1980, le gardien avait rejoint La Gantoise, avant de signer à Courtrai un an plus tard. Il est resté aux KVK jusqu'en 1987. Vanderschommen a ensuite défendu les buts du RWDM puis de Heirnis Gand et de Renaix.

Vanderschommen était devenu l'entraîneur de Courtrai en première division en fin d'année 1998, mais n'avait pu empêcher la relégation du club.

Vanderschommen a aussi joué à cinq reprises, en 1979 et 1980, pour la sélection olympique belge.