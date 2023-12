L'Antwerp a conservé son brevet d'invincibilité au Bosuil face à Anderlecht

Rapidement lancé dans une course poursuite par Théo Leoni (9e), l''Antwerp a gardé son brevet d'invincibilité au Bosuil contre Anderlecht (1-1) dimanche. Après 18e journée, Anderlecht est 2e (36 points) à 8 points de l'Union, et l'Antwerp, qui a égalisé par George Ilenikhena (89e) est 4e (31).

Mark van Bommel a aligné la même équipe que contre Barcelone à l'exception de Jurgen Ekkelenkamp au détriment d'Alhassan Yusuf. Côté Mauves, Brian Riemar n'a pu compter sur Thomas Delaney et a titularisé Mario Stroeykens. Anderlecht a lancé la rencontre et a directement trouvé la faille par Leoni, qui a facilement placé de la tête un ballon que Jean Butez avait laissé filer entre les mains sur un centre de Killian Sardella (8e, 0-1). L'Antwerp grimaçait et Toby Alderweireld est intervenu à propos pour empêcher Anders Dreyer de doubler l'écart (16e).

Les Anversois ont réagi et sur une passe en profondeur de Vincent Janssen, Gyrano Kerk s'est retrouvé face à Kasper Schmeichel, mais le Néerlandais a hésité et le gardien anderlechtois a repoussé le ballon (27e). L'Antwerp repoussait Anderlecht vers l'arrière mais.Schmeichel est bien intervenu des poings pour anéantir une combinaison entre Janssen et Ekkelenkamp (32e). De l'autre côté, Butez n'a pas commis une nouvelle boulette quand Dreyer s'est présenté seul devant lui (40e).