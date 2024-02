L'Antwerp décroche une victoire en toute fin de match face au Club de Bruges

Avec un but dans les dernières secondes du match, l'Antwerp a arraché la victoire face au Club Bruges (2-1) dans le cadre de la 24e journée de Jupiler Pro League dimanche après-midi. Au classement provisoire, les Brugeois restent à la 3e place (41 points) alors que l'Antwerp repasse en 4e position (41 points).

Malgré quelques occasions de chaque côté en première mi-temps, les deux équipes sont rentrées aux vestiaires dos à dos.

Quelques minutes après le retour sur le terrain, Maxim De Cuyper a joué les renards des surfaces côté brugeois. Suite à la frappe d'Andreas Skov Olsen déviée du bout des doigts par Jean Butez, le latéral droit a plongé au second poteau pour envoyer le ballon au fond des filets et inscrire le premier but de ce choc (54e, 0-1).