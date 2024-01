L'Antwerp démarre 2024 en fanfare en écrasant Charleroi

Le champion, qui a pris la plupart des récompenses lors de la cérémonie du Soulier d'Or jeudi, a mis la pression sur les Zèbres dès les premières minutes de la rencontre avec des frappes cadrées de Chidera Ejuke (10e) et George Ilenikhena (15e). Vincent Janssen a ouvert le score rapidement (19e). Trouvé dans la surface par Ejuke, il a trompé le gardien Carolo avec de la réussite, en étant contré par l'intervention défensive de Mehdi Boukamir. En fin de mi-temps, Ilenikhena a inscrit le deuxième but anversois en suivant bien une frappe d'Ejuke arrêtée par Pierre Patron (41e).

En seconde période, Charleroi a tenté de remettre le pied sur le ballon et s'est même procuré deux occasions, via Daan Heymans (54e) et Jules Van Cleemput (57e), mais a concédé un nouveau but, d'une frappe superbe d'Owen Wijndal. Jurgen Ekkelenkamp a marqué à son tour, à la conclusion d'un corner dévié par le Soulier d'or Toby Alderweireld (76e). Charleroi a finalement sauvé l'honneur en fin de match, Antoine Bernier s'arrachant pour pousser au fond des filets une déviation de la tête de Heymans (85e).